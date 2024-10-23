BEUN, Beslenme Dostu İşyeri Unvanını Aldı - Son Dakika
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BEUN, Beslenme Dostu İşyeri Unvanını Aldı

BEUN, Beslenme Dostu İşyeri Unvanını Aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 'Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri' unvanı aldı.

23.10.2024 17:53
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri" ünvanı almaya hak kazandı.

Sağlık Bakanlığı, çalışanların iş yerlerinde geçirdikleri zaman dilimlerinde sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktiviteyi destekleyici yeni bir davranış modeli geliştirmeleri amacıyla yürüttüğü proje kapsamında Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi belirlenen tüm kriterleri karşılayarak "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Belgesi"ni almaya hak kazanan kurumlardan biri oldu.

Bu çerçevede, BEUN Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, belgeyi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e takdim etti. Ziyarette BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, BEUN Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaoğlu, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi idari personeli yer aldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rektör Özölçer, "Üniversite olarak çalışanlarımızın sağlıklı bir iş ortamında bulunması ve onların yaşam kalitesini artırmak en önemli önceliklerimizden biridir. Bu ünvanı kazanmak, kurum olarak toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğimizin bir göstergesidir. Sağlık Bakanlığının öncülüğünde hayata geçirilen bu projeye katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini dile getirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, zonguldak, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BEUN, Beslenme Dostu İşyeri Unvanını Aldı - Son Dakika

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