BEUN ve Ege Üniversitesi GreenMetric Koordinatörü

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, on yılı aşkın süredir başarıyla yürüttüğü GreenMetric Türkiye Ulusal Koordinatörlüğü görevine yeniden atanırken, bu yıl bu göreve Ege Üniversitesi de seçildi.

Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katılımına açık bir platform olan GreenMetric, üniversiteleri enerji ve iklim değişikliği, su kaynakları yönetimi, ulaşım ve eğitim gibi çeşitli alanlarda değerlendiriyor. Her yıl GreenMetric'in öncülüğünde değerlendirilerek yapılan sıralamada, üniversiteler çevre dostu uygulamalarına göre puanlanarak sıralanıyor. Değerlendirme kapsamında altyapı, enerji verimliliği, sera gazı emisyonları, yenilenebilir enerji kullanımı gibi faktörlerin yanı sıra, üniversitelerin çevre ve sürdürülebilirlik dersleri de göz önünde bulunduruluyor.

Bu bağlamda GreenMetric'in değerlendirmesi neticesinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, yıllardır bu sıralamada elde ettiği başarılı sonuçlarıyla uluslararası camiada dikkat çekiyor. BEUN'un bu kapsamda elde ettiği başarılarda özellikle, kampüslerindeki yeşil alanlar, enerji tasarrufu sağlayan cihazlar ve çevreye duyarlı ulaşım politikaları gibi faktörler büyük rol oynuyor. BEUN hem çevre bilincinin artırılması hem de sürdürülebilir kampüsler oluşturulmasıyla GreenMetric sıralamasında on yıldan fazla süredir elde ettiği kayda değer başarılarla GreenMetric yürütücüsü Endonezya Üniversitesi (UI) tarafından bu yıl koordinatörlük görevine bir kez daha atanırken, bu yıl ayrıca Ege Üniversitesi de ilk kez BEUN ile ortak olarak koordinatörlük görevine atandı. Böylece iki üniversite Greenmetric Türkiye Ulusal Koordinatörlüğü görevini birlikte yürütecek. Bu prestijli görev, üniversitelerin çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı hedefleyen GreenMetric platformunun bir parçası olarak her yıl belirleniyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda GreenMetric Türkiye Ulusal Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN'un GreenMetric sıralamasındaki başarısının arkasında büyük bir emek olduğunu vurgulayarak, "Üniversitemizin uzun yıllar boyunca GreenMetric sıralamasındaki başarıları ve çevreye olan katkılarına istinaden Türkiye Ulusal Koordinatörlüğü görevine yeniden seçilmenin büyük bir gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu görevi, bu yıl ilk kez atanan Ege Üniversitesi ile yürütmek, Türkiye genelinde daha sürdürülebilir ve çevre dostu kampüslerin oluşturulmasına katkı sağlamak adına önemli bir adımdır. Üniversitemizin bu alandaki başarıları, sadece sıralamalarda aldığımız yüksek puanlarla sınırlı değil; aynı zamanda kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz çevre dostu projeler, enerji verimliliği çalışmaları ve sıfır atık hedeflerine yönelik attığımız adımlarla da pekişiyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, eğitimin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de çevre bilincini artırmayı, öğrencilerimize bu alanda farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz. Üniversitemizin yeniden Türkiye Ulusal Koordinatörlüğüne seçilmesi, sadece BEUN için değil, aynı zamanda Türkiye'deki diğer üniversiteler için de çevre ve sürdürülebilirlik konusunda daha etkin bir iş birliği fırsatı sunacağına inanıyorum. GreenMetric Türkiye Ulusal Koordinatörlüğünü üstlenmek, üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde çevre dostu uygulamalara öncülük etmesine olanak tanıyacak ve bu alanda fark oluşturacak projelerin hayata geçirilmesine de katkı sağlayacaktır. Ege Üniversitesi ile birlikte Türkiye'deki üniversiteler arasında daha sürdürülebilir bir çevre oluşturmak adına iş birliğimizi güçlendirecek ve bu vizyonu gerçekleştirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu sorumluluğu yerine getirirken, akademik ve idari kadromuz ile tüm öğrencilerimizin katkıları büyük bir öneme sahiptir. Bu düşüncelerle GreenMetric sıralamasındaki başarılarımızda ve Türkiye Ulusal Koordinatörlüğüne yeniden seçilmemizde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu göreve bu yıl ilk kez atanan ülkemizin önemli akademik kurumlarından Ege Üniversitesini de tebrik ediyor, sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilmesinde ve üniversitelerimizi bu tema etrafında geliştirme hususunda birlikte atacağımız adımların hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin bu prestijli görevi yeniden üstlenmesi, BEUN'un çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki öncülüğünü pekiştiriyor. - ZONGULDAK