Beyağaç Belediyesi 11 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beyağaç Belediyesi 11 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenledi

Geniş Video İzle

Beyağaç Belediyesi, 11 çocuğun sünnet törenini gerçekleştirerek ailelerin yükünü hafifletti. Başkan Sezayi Pütün, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayarak, çocukların sağlıklı geleceği için her zaman destek olacaklarını ifade etti.

20.11.2024 10:07  Güncelleme: 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyağaç Belediyesi 11 çocuk için sünnet şöleni düzenledi

-Beyağaç Belediyesi çocukların yüzünü güldürdü

Başkan Pütün; "Çocuklarımızı sağlıklı geleceğe ulaşması için her zaman elimizden geleni yapacağız"

DENİZLİ - Beyağaç Belediyesince düzenlenen toplu sünnet şöleninde erkekliğe ilk adımlarını birlikte atanan 11 çocuk, Demokrasi Meydanı'ndaki eğlencede doyasıya eğlendi. Böyle bir töreni gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Çocuklarımızı sevgiyle büyütüyoruz. Bizlerde Beyağaç Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlıklı geleceğe ulaşması için her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Denizli Beyağaç Belediyesi ailelerin yükünü hafifletmek ve çocukların sünnet törenini gerçekleştirmek amacıyla 11 çocuğun sünnet törenini gerçekleştirdi. Beyağaç Belediyesi, Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende çocuklara ve ailelere eğlenceli bir gün yaşattı. Çocuklar için çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenen programda, palyaçolar da eğlenceli gösteriyle çocuklara neşeli anlar yaşattı.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, bu önemli etkinliğin geleneksel hale getirilerek her yıl tekrarlanmasını amaçladıklarını belirtti. Ayrıca sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Başkan Pütün, "Beyağaç'ta gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden bir yönetim anlayışı ile vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı ve toplumsal dayanışmayı ön planda tutmayı amaçlıyoruz. Yaşlılarımızdan gençlerimize tüm kesimlerin ihtiyaçlarına duyarlıyız" dedi.

"11 çocuğumuzun sünnet törenini gerçekleştirdik"

Kendini bildi bileli çocuklarla ayrı ilgilendiğini ve sünnet düğününde toplamda 11 çocuğun katıldığını belirten Denizli Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Çocuk demek sağlıklı toplum demektir. Bizlerde temelden başlayarak sağlıklı toplum yetiştirebilmek için çocuklara hizmet ediyoruz. Geleceklerimiz çocuklardır. İyi bir nesil, mutlu bir toplum olmasını istiyoruz. Hem bayramlarda hem seyranlarda çocuklarda çocuk olmuşuzdur. Kendimi bildim bileli çocuklarla ayrı ilgilenirim. Şu zamana kadar bayramlarda her zaman çocuklara hediyeler alırız. Bugün toplamda 11 çocuğumuz katıldı. 11 çocuğumuzun sünnet düğününü yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı ve toplumsal dayanışmayı ön planda tutmayı amaçlıyoruz"

Ailelerin yükünü hafifletmek ve çocukların bu özel gününü kutladığını belirten Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Bu soğuk günde bizlere yalnız bırakmayan bütün herkese teşekkür ederim. Biz Beyağaç'ta gelenek ve göreneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden bir yönetim anlayışı ile vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı ve toplumsal dayanışmayı ön planda tutmayı amaçlıyoruz. Yaşlılarımızdan gençlerimize tüm kesimlerin ihtiyaçlarına duyarlıyız. Çocuklarımızı sevgiyle büyütüyoruz. Bizlerde Beyağaç Belediyesi olarak çocuklarımızın sağlıklı geleceğe ulaşması için her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar nereye gittiysem çocuklar bizlere karşı güler yüzlü karşılıyor. Bizlerde çocuklara ve gençlerimize karşı her zaman sevgi ve saygı ile karşılıyoruz. Bundan sonraki hayatımızda da aynı şekilde devam edecektir" diye konuştu.

"Memleketimize vatandaşlarımıza hizmet etmeye kendimizi adadık"

Her yerde vatandaşlar için hizmet etmeye devam edeceklerini ve organizasyonu düzenleyen Beyağaç Belediyesi'ne teşekkürlerini ileten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Bütün çocuklarımızın sünneti hayırlı uğurlu olsun. Ben aslen Beyağaçlıyım ama Tavas Belediye Başkanlığı yapıyoruz. Benim için Tavas'ta bir Beyağaç'ta ve Denizli'nin her ilçesi benim için birdir. Her yerde vatandaşlarımız için hizmet etmeye devam edeceğiz. Hizmete aşığız. Memleketimize vatandaşlarımıza hizmet etmeye kendimizi adadık. Bu anlamlı organizasyonu düzenleyen Beyağaç Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Organizasyon eğlenceli konserle biterken sünnet olan Mikail Çakır ise organizasyonu düzenleyen Belediye Başkanına teşekkürlerini iletti. Ayrıca Beyağaç Belediyesi'ne kendilerini düşündükleri için ayrıca teşekkür ettiklerini belirtti.

Sünnet törenine, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, diğer ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Beyağaç Belediyesi 11 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenledi
Kaynak: İHA

Beyağaç Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, Beyağaç, Sünnet, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyağaç Belediyesi 11 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog’a hava sahamızı kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
15:25 MÜSİAD’dan asgari ücret açıklaması MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması
15:17 Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği
15:15 Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:07 Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım
14:58 Büyük heyecan bu akşam İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11'leri
14:56 Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:48 Torreira Galatasaray’dan ayrılıyor Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 11:17:33. #1.12#
SON DAKİKA: Beyağaç Belediyesi 11 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.