Beyağaç'ta Çarşı Cami İnşaatı Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Beyağaç'ta Çarşı Cami İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Beyağaç\'ta Çarşı Cami İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Beyağaç Belediyesi, Çarşı Cami inşaatında çalışmaların hızla sürdüğünü ve önümüzdeki 5 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Belediye Başkanı Sezayi Pütün, caminin sosyal ve kültürel bir merkez olacağını duyurdu.

27.11.2024 10:23  Güncelleme: 10:25
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Beyağaç Belediyesi ilçenin merkezinde devam edilen Çarşı Cami inşaatının çalışmalarının tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Geçen bayram namazını inşaat halinde olan caminin altındaki yerde kıldıklarını belirten Beyağaç Belediyesi Sezayi Pütün, "Nasip olursa eğer önümüzdeki bayramlara kadar yetiştireceğiz ve camiimizde kılacağız. Önümüzdeki 5 ay içinde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Beyağaç Belediyesi devam edilen Çarşı Cami'nin inşaatının çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçedeki Çarşı Cami inşaatının hızla yükseldiğini belirterek, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Başkan Pütün, ilçenin ihtiyaçlarına yanıt verecek modern bir caminin kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Cami projesinin, hem ibadet için önemli bir alan oluşturacağını hem de sosyal ve kültürel bir merkez haline geleceğini belirten Pütün, inşaatın tamamlanmasıyla ilçede manevi açıdan da bir zenginlik oluşacağını vurguladı. Camide, aynı zamanda çeşitli etkinlikler ve toplumsal buluşmaların yapılabileceği geniş bir alan planlandığını söyledi. Ayrıca Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Beyağaç ilçesinde yapılacak yatırımla ilgili müjdeler veren Başkan Pütün, inşaatların önümüzdeki günlerde başlayacağını aktardı.

"Nasip olursa eğer önümüzdeki bayramlara kadar camimizin inşaatını tamamlayacağız"

Göreve geldiklerinde Çarşı Camii'nin temelinde göreve aldıklarını ve önümüzdeki 5 ay içinde bitirmeyi hedeflediklerinde belirten Beyağaç Belediye Sezayi Pütün, "Göreve geldiğimiz zaman Çarşı Camiimizin temelinde göreve aldık. Geçen bayram namazını Camimizin altındaki yerde kılmıştık. Nasip olursa eğer önümüzdeki bayramlara kadar yetiştireceğiz ve camiimizde kılacağız. Önümüzdeki 5 ay içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımız bizlere güveniyor. Allah Razı olsun vatandaşlarımızdan da yardım alıyoruz. Gece gündüz çalışmalarımızı devam ediyoruz" dedi.

"TOKİ inşaatının yapılması ve teslim edilmesi bize nasip olacak"

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Beyağaç ilçesinde yapılacak yatırımla 93 adet yeni konut inşa edileceğini ve önümüzdeki günlerde başlayacağını belirten Başkan Pütün, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) müjdelerimiz var. Yıllardır Beyağaç'ta gündemde olan bir konu. Denizli ve diğer ilçelerin içinde de Beyağaçımız'da var. Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Beyağaç ilçesine yapılacak yatırımla 93 adet yeni konut inşa edileceğini müjdeledi. Büyük ihtimalle yapılması ve teslim edilmesi bize nasip olacak. TOKİ'nin inşaatı ise önümüzdeki günlerde başlayacak" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beyağaç'ta Çarşı Cami İnşaatı Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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