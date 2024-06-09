Beylikdüzü'nde Sınava Geç Kalmak Üzücü Anlara Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Beylikdüzü'nde Sınava Geç Kalmak Üzücü Anlara Neden Oldu

Beylikdüzü'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne girmek isteyen bir öğrenci, kimliğini evde unutunca gözyaşlarına boğuldu. Öğrencinin imdadına kardeşi yetişti. Kapıların kapanmasına saniyeler kala gelen kimliğini alan öğrenci, sınava girebildi. Sınava geç kalan bir başka öğrenci ise içeri alınmadı.

09.06.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne girmek isteyen bir öğrenci, kimliğini evde unutunca gözyaşlarına boğuldu. Öğrencinin imdadına kardeşi yetişti. Kapıların kapanmasına saniyeler kala gelen kimliğini alan öğrenci, sınava girebildi. Sınava geç kalan bir başka öğrenci ise içeri alınmadı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu AYT saat 10.15 itibarıyla başladı. Beylikdüzü'nde sınava girecek olan bir öğrenci, kimliğini evde unuttuğunu fark edince stresli anlar yaşadı. Gözyaşları içerisinde kalan öğrencinin imdadına kardeşi yetişti. Kardeşinin kimliğini motosikletiyle almaya giden abi, kapıların kapanmasına saniyeler kala kimliği yetiştirdi. Yine aynı okulda kapılar kapatıldıktan saniyeler sonra okula gelen bir öğrenci ise sınava alınmadı. Kapının önünde bekleyen vatandaşların ısrarlarına rağmen sınav görevlileri ve polis geç kalan öğrenciyi içeriye almadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Sınava Geç Kalmak Üzücü Anlara Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:43 Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı Sandıktan aşırı sağcılar çıktı, Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:49 Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL’ye işçi bulamıyor Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
11:23 40 bin TL’ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı 40 bin TL'ye çoban bulamayan köylüler, hayvanlarını satmaya başladı
11:05 Endonezya’da yanardağ patlaması 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte Endonezya'da yanardağ patlaması! 800 metre yüksekliğe kül püskürttü, bölge halkı panikte
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 ’’Merhaba Ezel Bey’’ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu ''Merhaba Ezel Bey'' diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 12:14:29. #1.11#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Sınava Geç Kalmak Üzücü Anlara Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement