Beypazarı\'nda Yağmur Duası

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kuraklık yaşanmasından dolayı vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Beypazarı'nın Kırbaşı, Boyalı ve Yalnızçam mahallelerinde havaların kurak gitmesiyle tarımsal alanlarda, barajlarda, göl ve göletlerde kuraklıkların yaşanmasından dolayı vatandaşlar mahallelerinde yağmur duası yaptı. Kırbaşı ve Boyalı mahallelerinde cami imamlarının ve din görevlilerinin de katıldığı programlarda Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerifler okundu, ardından yağmur yağması için dua edildi. Yağmur duasının ardından vatandaşlara yemek ikram edildi. - ANKARA