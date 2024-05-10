Bigadiç Kültür Eğitim Vakfı Başkanı Belediye Başkanı'na ziyarette bulundu - Son Dakika
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Bigadiç Kültür Eğitim Vakfı Başkanı Belediye Başkanı'na ziyarette bulundu

Bigadiç Kültür Eğitim Vakfı Başkanı Belediye Başkanı\'na ziyarette bulundu

Bigadiç Kültür Eğitim Vakfı Başkanı Sedat Ulus ve yönetim kurulu, Belediye Başkanı Mustafa Göksel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Göksel, vakfa destek sözü verdi.

10.05.2024 20:44  Güncelleme: 20:45
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Bigadiç Kültür Eğitim Vakfı ( BİKEV )Başkanı Sedat Ulus ve yönetim kurulu Belediye Başkanı Mustafa Göksel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Başkan Mustafa Göksel, Bigadiç'in eğitim gönüllülerini ağırladı. Başkan Göksel, "Bigadiç İlçemizde birçok kız öğrencimizi yetiştiren ve meslek sahibi yapan Bigadiç Kültür Eğitim Vakıf başkanı Sayın Sedat Ulus ve yönetimini nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Bu tür hayırsever vakıflara belediye olarak bizimde desteklerimiz olacak" dedi.

Başkan Sedat Ulus'ta ziyaret sırasında Belediye Başkanı seçilen Mustafa Göksel'e kabul ettikleri için teşekkür ederek, "1995'de bir eğitim imecesi olarak kurulan, köylerde yaşayan yüzlerce kız çocuğunu eğitimle buluşturup, meslek sahibi olmalarına katkı sağlayan Bigadiç Kültür ve Eğitim Vakfı günümüzde öğrencilere desteğini burslarla sürdüreceğiz. Başkanımız Mustafa Göksel'inde vakfımıza vereceği destekler ve sağlayacağı imkanlar için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Başkan Göksel de derneğin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve eğitim adına yapılmış her icranın yanında olacaklarını söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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