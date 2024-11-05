Bilecik AFAD'a Ercüment Diyar Atandı - Son Dakika
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Bilecik AFAD'a Ercüment Diyar Atandı

Bilecik AFAD\'a Ercüment Diyar Atandı

Ercüment Diyar, Bilecik AFAD İl Müdürü olarak göreve başladı, Artun Çanakkale'ye atandı.

05.11.2024 11:06
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Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) Ercüment Diyar atandı.

12 Şubat 2024 tarihinde Bilecik'te göreve başlayan AFAD İl Müdürü Artun'un Çanakkale'ye atanmasının ardından İl Şube Müdür Vekili Ercüment Diyar, yeni müdür olarak görevlendirildi. Bilecik'ten ayrılan Artun ve yeni İl Müdürü Diyar, Vali Aygöl'ü makamında ziyaret etti.

Vali Aygöl, "Çanakkale AFAD İl Müdürü olarak atanan Ahmet Ali Artun'a şehrimize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, Bilecik AFAD İl Müdürü olarak atanan Ercüment Diyar'a yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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