Üye Girişi
Bilecik Gönüllüleri Derneğinden 'Eğitimde Annenin Rolü' konulu program - Son Dakika

Bilecik Gönüllüleri Derneğinden 'Eğitimde Annenin Rolü' konulu program

29.09.2021 10:23
Bilecik Gönüllüleri Derneğinden 'Eğitimde Annenin Rolü' konulu program, System.String[]

Bilecik Gönüllüleri Derneği 'Eğitimde Annenin Rolü' konulu programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katıldı.

Bilecik Gönüllüleri Derneği 'Eğitimde Annenin Rolü' konulu programa Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katıldı.

Bilecik Gönüllüleri Derneği Başkanı Gülcan Namal öncülüğünde Pelitözü Gölpark'ta bir kafeteryada 'Eğitimde Annenin Rolü' konulu program düzenlendi. Programa AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, eşi Berrin Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı ve kadınlar katıldı. Yapılan kahvaltı sonrası Bilecik Gönüllüleri Derneği Başkanı Gülcan Namal tarafından kadınlara 'Eğitimde Annenin Rolü' konulu bir anlatım yaptı. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pelitözü, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik Gönüllüleri Derneğinden 'Eğitimde Annenin Rolü' konulu program - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand bile isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım 10:22 Messi'ye acımasız fauller yapan Ferdinand bile isyan etti: Aynı takımda olsak onu yere yatırmazdım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim 10:08 MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim
Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin 10:05 Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin Boyları 4,5 metreye ulaşan yerli ve milli kenevirler hasat için gün sayıyor 09:57 Boyları 4,5 metreye ulaşan yerli ve milli kenevirler hasat için gün sayıyor Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücüleri 9 bin liralık masraf bekliyor 09:42 Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücüleri 9 bin liralık masraf bekliyor
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi 09:09 Teröristbaşı Mazlum Kobani'den önemli itiraf: Biden bizi Suriye'de yalnız bırakmayacağının sözünü verdi Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı 07:18 Banttaki son araç indi, kapı kapatıldı! Otomobil devi Honda Türkiye'deki fabrikasını kapattı

Son Dakika Haberleri
10:19 Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor
10:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi
10:11 Alkollü maganda, husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti
10:08 MasterChef'te Somer Sivrioğlu ve Araz arasında büyük gerilim
10:06 TMSF, Nurkay Makina'yı ikinci kez satışa çıkardı
10:04 Cüneyt Çakır, İtalyanları yerden yere vurdu: Maçı mahvettin
09:56 Boyları 4,5 metreye ulaşan yerli ve milli kenevirler hasat için gün sayıyor
09:54 Fatih Terim'den istifa sözleri! Başkan Burak Elmas ile 1.5 saatlik toplantı yaptılar
09:42 Son dakika: Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı! 3 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
09:40 Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor
Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e küfür skandalı: Her b.ktan anlayacaksın değil mi? Canlı yayında Yaşar Hacısalihoğlu'ndan ünlü hukukçu Ersan Şen'e küfür skandalı: Her b.ktan anlayacaksın değil mi?         
10:22
Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor         
10:20
Alkollü maganda, husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti Alkollü maganda, husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti         
10:12
TMSF, Nurkay Makina'yı ikinci kez satışa çıkardı TMSF, Nurkay Makina'yı ikinci kez satışa çıkardı         
10:06
DSÖ'den tecavüz depremi! Yardıma gittikleri Kongo'da kadınları hamile bıraktılar, Başkan sadece özür dilemekle yetindi DSÖ'den tecavüz depremi! Yardıma gittikleri Kongo'da kadınları hamile bıraktılar, Başkan sadece özür dilemekle yetindi         
10:01
Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf         
09:44
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi Prof. Akçalı, Sinovac ve BioNTech aşısının karşılaştırmalı araştırma sonuçları hakkında bilgi verdi         
07:21
29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi 29 Ekim'den sonra tam kapanma gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın iddialara cevap verdi         
07:14
Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı         
01:50
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş Kendi ölüm tarihini bilen kahin Nostradamus, dünyanın sonu için de gün vermiş         
23:13
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki kız, erkek arkadaşıyla ormanda kalmış         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 10:28:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik Gönüllüleri Derneğinden 'Eğitimde Annenin Rolü' konulu program - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement