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Bilecik'te Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi - Son Dakika
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Bilecik'te Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi

Bilecik'in İnhisar ilçesinde düzenlenen 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programında konuşan İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Mekke'nin fethinin 1393. yılını kutladıklarını ve Gazze'de yaşanan savaşın en kısa sürede sona ermesini istediklerini belirtti. Programda, İlahi Grubu hocalarının söylediği ilahi ve kasidelerin yanı sıra dualar da yapıldı.

Bilecik\'te Mekke\'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlendi
03.01.2024 - 11:26,
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Bilecik'in İnhisar ilçesinde Mekke'nin fethi için 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' programı düzenlendi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, programda selamla konuşmasında milyarlarca Müslümanın yöneldiği Kabe'yi anlatarak, "Şehirlerin anası, kutsal şehir Mekke'nin müşriklerin elinden alınıp İslam beldesi haline geldiği fethinin 1393'üncü yılı mübarek olsun. Allah bizleri ona layık kılsın. Bu vesileyle Gazze'de yaşanan savaşın en kısa sürede bitmesini istiyoruz." dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sadık Tanrıkulu'nun yaptığı sohbet ve Eskişehir'den gelen Yunus Emre İlahi Grubu hocalarının söyledikleri ilahi ve kasideler ile program devam etti.

İnhisar İlçe Müftüsü Ziya Albayrak'ın şehitler ve Filistin halkı için yaptığı dualar ile program sona erdi.

Program sonunda belediye tarafından pilav ikramı yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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