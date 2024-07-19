Bilecik Pelitözü Gölpark\'ta Amfi Tiyatro Onarımı Başladı

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Bilecik Pelitözü Gölpark'ta yer alan Amfi Tiyatro'da onarım ve bakım çalışmaları başladı.

Pelitözü Gölpark'ta bulunan Bilecik Belediyesi Amfi Tiyatro'da kapsamlı düzenleme ve bakım çalışması başladı.

Yaz konserleri, piknik ve kamp buluşmalarına ev sahipliği yapan amfi tiyatro, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı bir bakım ve onarım çalışmasına başlandı. Ahşap oturma alanı yenilenen amfi tiyatroda ayrıca bozulan mermerler onarılırken elektrik sistemi de yenilendi. Boyama çalışması da yapılan tesisin çevre düzenlemesi ve temizliği de gerçekleştirildi.

Öte yandan Bilecik Belediyesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından etkinliklerin başlayacağını belirtti. - BİLECİK