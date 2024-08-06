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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı mazbatasını aldı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'ya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından mazbatası takdim edildi. Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Rektör Kaplancıklı, "Bu önemli görevi kendisine tevdi eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar'a ve tüm YÖK üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK