Bilecik'te 200 Servis Aracı İhalesi - Son Dakika
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Bilecik'te 200 Servis Aracı İhalesi

Bilecik\'te 200 Servis Aracı İhalesi

Bilecik Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirilirken, 200 adet servis aracı için ihale düzenlenmesi kararı alındı.

05.11.2024 10:52  Güncelleme: 10:53
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Bilecik Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirilirken, 200 adet servis aracı için ihale düzenlenmesi kararı alındı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde 11 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş'de gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan çalışanlar yanı sıra vatanın savunması ve korunmasında canlarını yitiren kahramanlar için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlandı. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 55'inci maddesi gereğince 2023 yılı Sayıştay Denetim sonuçlarının Belediye Meclisinin bilgisine sunulduğu oturumda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine istinaden 2025 yılına ait performans programı görüşüldü. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendine istinaden 2025 yılı bütçesinin ele alındığı toplantıda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin 1'inci fıkrasının (f) bendine istinaden 2025 yılında uygulanacak Ücret ve Tarifelerin Tespiti konusu görüşüldü.

200 adet servis aracı için ihale düzenlenmesi kararı alındı

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (i) bendine istinaden Bütçe İçi İşletme Kurulması konusunun görüşüldüğü toplantıda ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15'inci maddesinin (f) ve (p) bentlerine istinaden Bilecik Belediyesi mücavir alan sınırları içinde (S) plaka kullanılmak suretiyle şehir içi servis taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak minibüs/otobüs cinsi araçlar için ihale düzenleneceği bilgisi verildi.

Karara göre, Belediye Başkanlığınca imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek veya şehir içi servis taşımacılığı yapabilme hakkını kiraya vermek suretiyle; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereği 10 yıllık süre ile 200 adet servis aracı için ihale yapılması konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu görüşüldü.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Taslağı konusunda Hukuk Komisyonundan gelen 23 Ekim 2024 tarih ve 1 sayılı raporun görüşüldüğü toplantıda ayrıca imar konuları görüşüldü. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te 200 Servis Aracı İhalesi - Son Dakika

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