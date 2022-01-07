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Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' bilgilendirmeleri devam ediyor - Son Dakika

Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' bilgilendirmeleri devam ediyor

07.01.2022 10:55
Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' bilgilendirmeleri devam ediyor

Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Afet Eğitim" projesi kapsamında Türkiye genelinde 'Afet Eğitim Seferberliği' başlatıldı. Bu kapsamda Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Dr. Öğretim Üyesi Burak Görgün Bilecik Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'i makamında ziyaret ederek, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaret sonunda İl Müdürü Demirel, ikiliye deprem çantası hediye etti. - BİLECİK

Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' bilgilendirmeleri devam ediyor

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İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' bilgilendirmeleri devam ediyor - Son Dakika
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