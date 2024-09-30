Bilecik'te Ahilik Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Bilecik'te Ahilik Haftası Kutlandı

Bilecik\'te Ahilik Haftası Kutlandı

Bilecik'te düzenlenen panelde ahilik kültürünün önemi ve modern iş dünyasındaki yansımaları ele alındı.

30.09.2024 11:14
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Bilecik Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 37. Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde, şehrin ahilik geleneği ve kültürel mirasının önemi bir kez daha vurgulandı.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde Şeyh Edebali Üniversitsi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Refik Arıkan ve Dr. Öğr. Üyesi Cihan Yemişçi'nin konuşmacı olarak katıldığı bir panel düzenlenirken, panele Rektör Vekili Prof. Dr. Nazile Ural katıldı. Ahilik kültürünün tarihi gelişimi, esnaf teşkilatlarının toplumsal ve ekonomik hayattaki rolü ile günümüzde ahilik ilkelerinin iş dünyasına ve topluma katkıları gibi önemli başlıkların ele alındığı panelde, akademisyenlerimiz bu kadim geleneğin modern dünyadaki yansımalarını değerlendirdi.

Panel, izleyicilerin büyük ilgisini çekerken, soru-cevap bölümünde katılımcılar ahilik geleneğinin modern iş dünyasında nasıl yaşatılabileceği konusunda görüşlerini paylaştı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bu etkinlik, şehrin ahilik geleneğine bağlılığını ve bu kültürel mirasın yaşatılmasına olan katkısını bir kez daha gözler önüne serdi. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bu panel, toplumsal dayanışma ve meslek etiği konularına dikkat çekerken, aynı zamanda ahilik kültürünün modern dünyadaki önemini bir kez daha hatırlatmış oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Ahilik Haftası Kutlandı - Son Dakika

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