Bilecik'te bir ilk: Engelsiz Yaşam Çocuk Parkı törenle açıldı - Son Dakika
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Bilecik'te bir ilk: Engelsiz Yaşam Çocuk Parkı törenle açıldı

16.05.2022 11:59

Bilecik'te bir ilk: Engelsiz Yaşam Çocuk Parkı törenle açıldı Vali Kızılkaya, "Hayat mutluluğu paylaştıkça güzel, burada çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz" Bilecik'te bir ilk gerçekleştirilerek engelli çocukların ve ailelerinin de sosyal yaşamdan faydalanmaları için 'Engelsiz Yaşam...

Bilecik'te bir ilk: Engelsiz Yaşam Çocuk Parkı törenle açıldı

Vali Kızılkaya, "Hayat mutluluğu paylaştıkça güzel, burada çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz"

BİLECİK - Bilecik'te bir ilk gerçekleştirilerek engelli çocukların ve ailelerinin de sosyal yaşamdan faydalanmaları için 'Engelsiz Yaşam Çocuk Parkı' yapıldı. Parkın açılış kurdelesini özel çocuklara kestiren Vali Kızılkaya, "Buraya gelen hemşehrilerimizin özel çocuklarını da düşünmek zorundayız" dedi.

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi tarafından engelli çocukların eğlenirken engelle karşılaşmamaları, huzur ve refah içerisinde eğlenebilmeleri için oluşturulan Engelsiz Çocuk Parkı'nın açılışı yapıldı. Açılışa Vali Kızılkaya ve hanımefendi Kızılkaya'nın yanı sıra Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkan Serkan Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, kurum amirleri, il genel meclis üyeleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve aileler ile birlikte çocuklar katıldı. Çocuklar tarafından kurdelesi kesilerek açılışı yapılan Engelsiz Yaşam çocuk Parkı, büyük beğeni topladı. Renkli anların yaşandığı açılışta çocuklar parkta doyasıya eğlendi.

"Bilecik'te bir ilki gerçekleştiriyoruz"

Engelli bireyler için hayatı anlamlandırmak adına bütün Bilecik olarak el ele birlikte güzel işler yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Vali Kızılkaya; "Bilecik'te bir ilki gerçekleştiriyoruz. Pelitözü Gölpark'ta bulunun Engelsiz Yaşam çocuk Parkı'nın bir ikincisi yok. Buraya gelen hemşehrilerimizin özel çocuklarını da düşünmek zorundayız dedik. İl Özel İdaremizin destekleriyle engelsiz parkı Pelitözü Gölpark'a kazandırmış olduk. Sadece park değil il özel idaremizin çabasıyla gölette bulunan tüm donatılar engelsiz yaşam parkına uygun erişilebilir hale getirilmiş oldu. Hayat mutluluğu paylaştıkça güzel. ve biz burada çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Tek arzumuz tek hedefimiz bu. Burada çocuklarımız güldüğü zaman, onların gülen yüzü bizlerin varlık sebebini hatırlatıyor. Onların mutlu olması bizim için en önemli husus" ifadelerine yer verdi.

Vali Kızılkaya'nın konuşmasının ardından özel çocuklarla birlikte günün anlamına binaen hatıra ağacı dikti.

Bilecik'te bir ilk: Engelsiz Yaşam Çocuk Parkı törenle açıldı
Bilecik'te bir ilk: Engelsiz Yaşam Çocuk Parkı törenle açıldı
Bilecik'te bir ilk: Engelsiz Yaşam Çocuk Parkı törenle açıldı
Bilecik'te bir ilk: Engelsiz Yaşam Çocuk Parkı törenle açıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te bir ilk: Engelsiz Yaşam Çocuk Parkı törenle açıldı - Son Dakika


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