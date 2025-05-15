Bilecik\'te Cami-Çocuk Buluşması

Bilecik İl Müftülüğü tarafından, Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü organizasyonuyla Kayıboyu Camii'nde 'Cami- Çocuk Buluşması' programı düzenlendi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem öğrendi. Geleneksel Türk kültürünün önemli miraslarından Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahnelendi. Cami ve bölümlerinin tanıtıldığı programda miniklere, pamuk şeker, patlamış mısır ikramı yapıldı ve çocuklara eğlenceli oyunlarla unutulmaz bir anı yaşatıldı. Programa İl Müftüsü Ahmet Dilek programda yaptığı konuşmada cami-çocuk buluşmalarının önemine dikkat çekerek, çocukların küçük yaşlardan itibaren camiyle tanışmasının ve manevi atmosferi deneyimlemesinin büyük değer taşıdığını ifade etti.

Etkinlik, cami ortamının çocuklara sevdirilmesi ve onların dini-manevi gelişimine katkı sunması açısından katılımcılar tarafından takdirle karşılandı. - BİLECİK