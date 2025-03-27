Bilecik\'te Camilerde Helva İkramı Yapıldı

Bilecik Belediyesi tarafından camilerde yatsı namazı sonrasında vatandaşlara helva ikramı yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve belediye meclis üyeleri, namaz sonrasında vatandaşlara helva ikram ederek, vatandaşların Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Vatandaşlar da yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve belediye başkan yardımcılarına teşekkür etti. - BİLECİK