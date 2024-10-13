Bilecik\'te Ceviz Hasadı Başladı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Karaahmetler köyünde sonbaharın gelmesiyle birlikte ceviz hasadı dönemi başladı. Ceviz üretiminde Türkiye 3'üncüsü Bilecik oldu.

Vali Şefik Aygöl, Gölpazarı ilçesine bağlı Karaahmetler köyünde vatandaşlarla birlikte ceviz hasadına katıldı. Ceviz üretiminde Türkiye 3'üncüsü olan Bilecik'te, yıllık 17 bin ton üretim yapıldığını kaydeden Vali Aygöl, "82 farklı ürün çeşidimizden biri olan ceviz üretiminde, yıllık 17 bin ton üretim ile Türkiye ortalamasına göre 3. sırada yer almanın gururunu yaşıyoruz. 57 bin dekar arazide ceviz ekimi yapılmaktadır. Bu arazilerin 30 bin dekarı, son 5 yılda devlet desteği ile üretime kazandırılmıştır. Çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Tarımın güçlü şehri Bilecik'te, durmadan, yorulmadan üretime devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK