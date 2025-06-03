Bilecik'te Eğitim İşbirliği Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te Eğitim İşbirliği Protokolü

Bilecik\'te Eğitim İşbirliği Protokolü
03.06.2025 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik TSO ve BŞEÜ arasında meslek yüksekokulları için eğitim işbirliği görüşüldü.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Ergün, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı arasında eğitim işbirliği görüşüldü.

Gerçekleştirilen ziyarette, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan ve 20 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe giren 'Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü' kapsamında atılacak ortak adımlar ele alındı.

Söz konusu protokol doğrultusunda, Meslek Yüksekokullarında verilen eğitimin sektörel ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi, öğrencilerin uygulamalı eğitim oimkanlarından daha etkin yararlanması ve mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılması amaçlanıyor.

Uygulamalı eğitim ve burs desteği

BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, protokol hakkında bilgi vererek, "Protokol uyarınca, Meslek Yüksekokulu öğrencilerine sektör odaklı staj ve uygulama alanlarında destek sağlanacak. Ayrıca öğrencilerimizin kariyer planlamasına katkı sunacak rehberlik faaliyetleri, teknik geziler ve mentorluk programları organize edilecek.TOBB ve bağlı oda/borsalar aracılığıyla başarılı öğrencilere burs verilmesi planlanırken, her MYO'dan en az 2 öğrenciye burs sağlanması beklenmektedir" dedi.

Rektör Kaplancıklı, üniversite-sanayi iş birliklerinin bölgesel kalkınma açısından öneme sahip olduğunu belirterek, "Eğitimle sanayi arasındaki bağ ne kadar güçlü olursa, mezunlarımızın iş gücü piyasasına entegre olması da o denli hızlı ve verimli olur" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Mehmet Ergün, bilecik, Rektör, Güncel, Eğitim, Yerel, Burs, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Eğitim İşbirliği Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor Görüntüler az önce geldi İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
Demet Akalın’ın acı günü Gözyaşları içinde uğurladı Demet Akalın'ın acı günü! Gözyaşları içinde uğurladı
Sivas’ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi Sivas'ta haber alınamayan yaşlı çiftin traktör kazasında öldüğü belirlendi
3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu 3 kişiyi sokakta tüfekle vurdu
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi
Prensipte anlaştı İşte Fenerbahçe’den ayrılan Dzeko’nun yeni takımı Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

23:10
Trabzon’da sel felaketi Kebapçıyı sular bastı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı
22:12
’’YÖK’ten İstanbul Üniversitesi’ne rektörüne soruşturma’’ iddiası
''YÖK'ten İstanbul Üniversitesi'ne rektörüne soruşturma'' iddiası
21:44
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
Yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama kararı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:03
Meclis’in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:41
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı İbre tersine döndü
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 05:09:18. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te Eğitim İşbirliği Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.