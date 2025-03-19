Bilecik\'te Geleneksel İftar Programı Büyük Katılımla Gerçekleşti

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, çarşı esnaflarının her yıl düzenlediği geleneksel iftar programı, bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

İstiklal Caddesi üzerinde düzenlenen etkinlik, hem ilçe sakinlerinin hem de protokol üyelerinin bir araya gelmesine vesile oldu. Programa; Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geniş bir katılımla gerçekleşen organizasyon, iftar saatinde başlayan etkinliklerle devam etti.

Esnafların büyük katkısıyla düzenlenen programda, birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, katılımcılar bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, düzenlenen iftar programının önemine değinerek, organizasyona katkıda bulunan esnaflara teşekkür etti. - BİLECİK