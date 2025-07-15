Bilecik\'te Gönüllü Gençler Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Damla Gönüllülük" projesi kapsamında 40 gönüllü genç Bilecik'e geldi.
Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençler, Bilecik'te çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılarak hem kent halkıyla kaynaşacak hem de gönüllülük bilincini yaygınlaştıracak. Kentte gelen 40 gönüllü genç ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti. İl Müdürü Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gönüllü gençlere teşekkür etti. Gençlere hitaben konuşan Demir, "Sizler toplumun umut ışığısınız. Yaptığınız her iyilik, geleceğe bırakılan en değerli mirastır" dedi. - BİLECİK
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