Bilecik'te hıdrellez coşkusu - Son Dakika
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Bilecik'te hıdrellez coşkusu

07.05.2022 12:59
Bilecik'te hıdrellez coşkusu

Bilecik merkeze bağlı Yeniköy ve Söğüt'e bağlı Geçitli köylerinde hıdrellez coşkusu yaşandı.

Bilecik merkeze bağlı Yeniköy ve Söğüt'e bağlı Geçitli köylerinde hıdrellez coşkusu yaşandı. Toplam 50 kazan pilavın dağıtıldığı köylerde vatandaşlar dualar ettiler ve iyi dileklerde bulundular.

Yeniköy'de gerçekleşen Hıdırellez'e Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Yeniköy Muhtarı Bahattin Kaygısız ve vatandaşlar katıldı. Vali Kızılkaya, burada yaptığı açıklamada, "Köy sakinlerimizin davetine icabet ederek hıdrellez coşkusunu paylaştık. Pandeminin ardından özlediğimiz bu günlere kavuşmak çok güzel. Köy meydanında birlikte pilav yemeği çok özlemiştik. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Ardından pilav kazanları dualar eşliğinde açılarak vatandaşlara ikram edildi.

Ardından protokol üyeleri Söğüt'e bağlı geçitli Köyü'nden hıdrellez etkinliğine katıldı. Vali Kızılkaya, tek tek köylülerle ilgilenerek, "Vatandaşlarımızla hıdrellez kutlamalarında vatandaşlarla bir araya geldi. "Kültürümüzün manevi değerlerinden; bereketin ve bolluğun arttığı, birliğin güçlendiği hıdrellezde hemşerilerimizle gönül sofrasını paylaştık" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te hıdrellez coşkusu
Bilecik'te hıdrellez coşkusu
Bilecik'te hıdrellez coşkusu
Bilecik'te hıdrellez coşkusu
Bilecik'te hıdrellez coşkusu

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Hıdırellez, Yeniköy, Bilecik, Söğüt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te hıdrellez coşkusu - Son Dakika


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