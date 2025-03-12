Bilecik\'te İftar Programı

Bilecik İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesi gönüllüleri ve Kur'an Kursu öğreticileri için bir iftar programı düzenledi.

İl Müftüsü Ahmet Dilek'in de katıldığı iftar programında, Ramazan ayının manevi atmosferi içinde birlik ve beraberlik pekiştirildi. İftarın ardından TDV gönüllülerine ve Kur'an Kursu öğreticilerine hitap eden Müftü Dilek, Ramazan ayında iyilik ve paylaşmanın önemine vurgu yaptı. "Ramazan, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimidir" diyen Müftü Dilek, TDV gönüllülerinin ve Kur'an Kursu öğreticilerinin fedakarlıklarını takdir ederek, "Sizler, ihtiyaç sahiplerine uzanan bir iyilik eli oluyorsunuz. Gösterdiğiniz gayret ve samimiyet, toplumumuzun huzuruna büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

İftar programı, yapılan dualar ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - BİLECİK