Bilecik'te İmamoğlu Protestosunda Gözaltı

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'te, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protesto yürüyüşleri sırasında, Cumhurbaşkanı aleyhine slogan attığı iddiasıyla dün bir kişi gözaltına alındı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, Bilecik'te de vatandaşlar ve Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri her akşam Atatürk Parkı ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak şehrin cadde ve sokaklarında yürüyüşler düzenledi.

Bu yürüyüşler sırasında M.B.U adlı bir kişinin, Cumhurbaşkanı aleyhine bir slogan attığı iddiasıyla Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan M.B.U, emniyetteki ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.