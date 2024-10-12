Bilecik\'te Kadına Yönelik Şiddet Seminerleri

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Bilecik'te 'Kadına Yönelik Şiddet' ve 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele' konularında seminerler verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından Osmaneli, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerindeki muhtarlara yönelik, 'Kadına Yönelik Şiddet' ve 'Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele' konularında seminerler verildi. Seminerde kadına yönelik şiddet ve çocuk hakları konusundaki hassasiyetini yansıtıyor ve kadınların bilinçlendirilmesine yönelik adımların devam edeceği mesajını verildi. Erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, katılımcılar sorularını yönelterek çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişinde bulundu. - BİLECİK