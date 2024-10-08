Bilecik\'te \'Kent Belleği\' Projesi Başlatıldı

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik için yeni bir projeye daha imza attı. 'Bilecik Kent Belleği' adı çerçevesinde Bilecik şehrinin tarihini zenginleştirecek.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'ndan yeni bir projeye daha imza attı. Kent Konseyi işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında Bilecik'e ait her türlü değerli materyal ve bilgi kaynağı bir araya getiriliyor. Bu sayede Bilecik'in tarihi geçmişini zenginleştirmek adına olan 'Bilecik Kent Belleği' adı verilen proje ile Bilecikli vatandaşları tarafından verilen eski fotoğraf, belge ve anı kaynağı bir arşivde toplanacak. Melek Başkanın yaptığı açıklamada ise; "Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliği ile şehrimizin geçmişini hep birlikte yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 'Bilecik Kent Belleği' projemizi başlatıyoruz. Bu belleği zenginleştirmek için siz değerli vatandaşlarımızdan, ellerinizde bulunan sizlere veya ailelerinize ait eski fotoğraflar, belgeler ve anıları bizlerle paylaşmanızı rica ediyoruz. Proje kapsamında vatandaşlardan alınan belgeler, dijital ortama aktarıldıktan sonra sahibine iade edilecek" ifadelerini belirtti. - BİLECİK