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Bilecik'te okullar açılmadan önce öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika

Bilecik'te okullar açılmadan önce öğrenci servisleri denetlendi

05.02.2022 10:54
Bilecik'te okullar açılmadan önce öğrenci servisleri denetlendi

Bilecik'te 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin ikinci dönemi başlamadan önce zabıta ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Bilecik'te 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin ikinci dönemi başlamadan önce zabıta ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü okullarda eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülmesi, taşımalı eğitim ile okullara gelen öğrencilerin güvenle okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servis araçlarının denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde okullarda güvenli eğitim için tedbir alındı. Aksaklıklar bulunan öğrenci servis sürücülerine gerekli tutanaklar tutularak, uyarılar yapıldı. - BİLECİK

Bilecik'te okullar açılmadan önce öğrenci servisleri denetlendi
Bilecik'te okullar açılmadan önce öğrenci servisleri denetlendi

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Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Zabıta, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te okullar açılmadan önce öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te okullar açılmadan önce öğrenci servisleri denetlendi - Son Dakika
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