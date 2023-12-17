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Bilecik'te 'Okulumda Güvendeyim' projesi devam ediyor

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 'Okulumda Güvendeyim' projesi kapsamında İnhisar İlçesi Atatürk İlköğretim Okulu ve Abdullah Mihalgazi Ortaokulu'nda öğrencilere trafik kuralları ve güvenli internet kullanımıyla ilgili seminerler düzenlendi.

Bilecik\'te \'Okulumda Güvendeyim\' projesi devam ediyor
17.12.2023 - 13:13,
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 'Okulumda Güvendeyim' projesi kapsamında yürütülen eğitim faaliyetleri devam ediyor.

İnhisar İlçesi Atatürk İlköğretim Okulu ve Abdullah Mihalgazi Ortaokulu'nda bulunan öğrencilere 'Okulumda Güvendeyim' projesi kapsamında Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından genel trafik kuralları ve yayaların uyacakları trafik kuralları, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından güvenli internet kullanımı ile ilgili seminer faaliyeti verildi. Faaliyet çocuklar için hazırlanan hediyelerin verilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk, İnhisar, Son Dakika

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