Bilecik'te Sağlık Çalışanına Şiddet - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te Sağlık Çalışanına Şiddet

Bilecik'te hemşireye hasta yakını tarafından sözlü şiddet uygulandı. Sağlık sendikaları tepki gösterdi.

30.04.2025 17:48
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Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK)- Bilecik'te beş sağlık sendikası, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir hemşireye acil serviste hasta yakını tarafından sözlü şiddet uygulanmasına tepki gösterdi. Sendika temsilcileri, saldırıyı kınayarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenebilmesi için mevzuatın güçlendirilmesi, caydırıcı cezai düzenlemelerin hayata geçirilmesi, sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilmesini talep etti.

Genç Sağlık-Sen Bilecik İl Başkanı Nurten Bal, "Hiçbir gerekçe, şiddeti mazur gösteremez" dedi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde 27 Nisan Pazar günü, hasta yakını T.A. ile hemşire D.Y. arasında sözlü bir tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın ardından T.A., hastane güvenlik görevlileri tarafından güçlükle yatıştırılarak dışarı çıkarılmış ve olayla ilgili "beyaz kod" verilmiş, konuya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.

Olayla ilgili Genç Sağlık-Sen, Genel Sağlık-İş, Türk Sağlık-Sen, Sağlık-Sen ve HEP-SEN tarafından hastane poliklinikleri önünde ortak açıklama yapıldı. Genç Sağlık-Sen Bilecik İl Başkanı Nurten Bal, şunları söyledi:

"Bir kez daha kınıyoruz"

"Bilecik Eğitim Araştırma Hastanemizde görev yapan kıymetli sağlık çalışanımıza yönelik gerçekleştirilen memur saldırıyı derin bir üzüntü ve öfkeyle öğrenmiş bulunuyoruz. İnsan hayatını korumak ve iyileştirmek için fedakarca çalışan sağlık emekçilerine yönelik her türlü şiddet eylemi yalnızca bireysel bir suç değil, aynı zamanda toplum sağlığına vurulan ağır bir darbedir. Hiçbir gerekçe, şiddeti mazur gösteremez. Sağlık çalışanları korkusuzca, güven içinde mesleklerini icra etme hakkına sahiptir. Genç Sağlık Sendikası Bilecik İl Temsilciliği olarak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, hukuki sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."

"Sağlıkta şiddete karşı sıfır tolerans ve etkin mücadele istiyoruz"

Genel Sağlık-İş Bilecik İl Başkanı Taha Tanrıverdi de şöyle konuştu:

"Sağlık emekçileri insan hayatını korumak ve yaşatmak için büyük fedakarlıklarla çalışıyoruz. Ancak ne yazık ki her geçen gün artan şiddet olayları bu görevi yapamaz hale getirmektedir. Arkadaşımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırı sadece bir kişiye değil tüm sağlık camiasına yapılmıştır. Yapılan çirkin saldırıyı buradan bir kez daha kınıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı sıfır tolerans ve etkin mücadele istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın ısrarla görmezden geldiği sağlıkta şiddet, her geçen gün büyümekte ve kronikleşmektedir. Son olarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hasta yakını sağlık çalışanının üzerine yürümüş, bir hemşireyi darbetmeye çalışmış ve açıkça 'Ben bunu dışarıda da bulurum' diyerek arkadaşımıza tehditte bulunmuştur. Bu vahim olay bir kez daha göstermiştir ki, sağlık alanındaki en büyük problemlerden biri de sağlık emekçilerinin güvenliğidir. Halihazırda yoğun iş yükü, liyakatsiz yöneticilerin baskıları, uzun nöbetler ve geçim sıkıntısıyla mücadele eden sağlık emekçileri için mesai, artık can korkusuyla eşdeğer hale gelmiştir."

"Çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilmesini istiyoruz"

Türk Sağlık-Sen Bilecik İl Başkanı Ozan Genç ise "Sağlıkta şiddetin çalışanların can güvenliğine kastettiği, hastanelerin yanı sıra sokakta, evimizin önünde veya herhangi bir sosyal alanda tehdit edilerek adeta hayatın zehir edildiği bir dönemdeyiz. Hastaneye gelen bazı kendini bilmezler, tedavi olmak için değil de sağlık çalışanlarını darp etmek, onları tehdit etmek gibi bir hakkı olduğunu düşünmektedir. Pervasızca saldırılar artık sağlık çalışanlarını canından bezdirmiştir" diye konuştu.

Sağlık-Sen Bilecik İl Başkanı Emrah Göztepe de "Sağlıkta şiddet sadece bireysel bir sorun değil, toplumun tüm kesimlerini etkileyen acil çözüm bekleyen bir toplumsal yaradır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenebilmesi için mevzuatın güçlendirilmesini, caydırıcı cezai düzenlemelerin hayata geçirilmesini, sağlık kurumlarında güvenlik tedbirlerinin artırılmasını, sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilmesini ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi için kapsamlı kampanyaların yürütülmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Sağlık Çalışanına Şiddet - Son Dakika

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