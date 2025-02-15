Bilecik'te Tır Parkı İncelemesi - Son Dakika
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Bilecik'te Tır Parkı İncelemesi

Bilecik\'te Tır Parkı İncelemesi

Vali Aygöl, Gülümbe köyünde yapımı süren tır parkında incelemelerde bulundu ve bilgi aldı.

15.02.2025 11:34
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, trafik altyapısını güçlendirecek 'Tır Parkı'nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Bilecik'te ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafiği daha düzenli hale getirmek amacıyla önemli bir adım atıldı. Gülümbe köyünde yapımına başlanan tır parkı alanı, ağır tonajlı araçların güvenli ve düzenli bir şekilde park edebilmesi için hayata geçiriliyor. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve şube müdürleriyle birlikte sahada incelemelerde bulunarak yetkililerden proje hakkında bilgi aldı.

Vali Aygöl, tır parkının trafik akışını da rahatlatacağını ve lojistik faaliyetleri daha sistemli hale getireceğini belirterek, çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.

Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte yoğunluk oluşturan ağır tonajlı araçların park sorunu çözülecek, ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek. Yetkililer, tır parkı çalışmalarının uygun şekilde ilerlediğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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