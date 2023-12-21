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Bilecik'teki trafiğe kayıtlı araç sayısı 80 bin 185'e ulaştı - Son Dakika
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Bilecik'teki trafiğe kayıtlı araç sayısı 80 bin 185'e ulaştı

TÜİK verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibariyle 80 bin 185'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların çeşitleri ve sayıları da açıklandı.

Bilecik\'teki trafiğe kayıtlı araç sayısı 80 bin 185\'e ulaştı
21.12.2023 - 10:49,
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 80 bin 185'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Kasım ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 393 adet artarak, 80 bin 185'e ulaştı.

Bilecik'teki taşıtların 37 bin 421 adeti otomobil, 13 bin 495 adeti kamyonet, 12 bin 63 adeti traktör, 11 bin 482'si motosiklet, 3 bin 344 adeti kamyon, bin 50 adeti minibüs, 958 adeti otobüs, 372 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 28 milyon 545 bin 316'a ulaştı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik'teki trafiğe kayıtlı araç sayısı 80 bin 185'e ulaştı - Son Dakika
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