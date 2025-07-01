Bilecik\'te Yangın Sonrası Acil Yardım

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek, "İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen 30 milyon liralık acil yardım ödeneğiyle sahadaki çalışmaların aralıksız sürecek" dedi.

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından bölgede incelemelerde bulunan Bilecik Valisi Sayın Faik Oktay Sözer, yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerinde geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Sözer, vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleyerek sürecin yakından takip edildiğini belirtti. Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Vali Faik Oktay Sözer'i barınma ve taşınma destekleri, konteyner kurulumları ile tarımsal zarar tespit çalışmalarının hızlı ve koordineli bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

"Devletimiz ilk andan itibaren vatandaşının yanındadır. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız" diyen Vali Sözer, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen 30 milyon TL'lik acil yardım ödeneğiyle sahadaki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti. - BİLECİK