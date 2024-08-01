Bilecik'teki Eski Belediye Kavşağı'nda Yeni Heykel ve Trafik Düzenlemesi - Son Dakika
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Bilecik'teki Eski Belediye Kavşağı'nda Yeni Heykel ve Trafik Düzenlemesi

Bilecik\'teki Eski Belediye Kavşağı\'nda Yeni Heykel ve Trafik Düzenlemesi

Bilecik Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ve internet ağı firmalarının birlikteliğiyle gerçekleştirilecek çalışma ile Bilecik kent merkezindeki araç ve insan trafiği kolaylaştırılacak ve rahatlatılacak. Atatürk heykeli ve çevresinde yapılacak düzenlemeyle modern bir görünüm kazandırılacak, elektrik ve internet altyapısı güçlendirilecek. Çalışma 30 Ağustos 2024 tarihine kadar tamamlanacak.

01.08.2024 16:56  Güncelleme: 16:58
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Bilecik'teki Eski Belediye Kavşağı bölgesinde gerçekleştirilecek çalışmayla yeni bir heykel yapımı ile birlikte kent merkezindeki araç ve insan trafiğinin kolaylaştırılması ve rahatlatılması amaçlanıyor.

Bilecik Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) ve internet ağı firmaları birlikteliğinde Atatürk heykeli ve çevresindeki alanda gerçekleştirilecek çalışmalarla birlikte modern bir görünüm kazandırılması hedefleniyor. Yapılacak düzenlemeyle söz konusu orta refüjde daraltma yapılarak, araç trafiğinin daha rahat ve kolay akması sağlanırken elektrik ve internet altyapısında güçlendirme ve yenileme çalışması yapılacak. Karayollarına bağlı sistem ve işaretlemelerde de yenilemenin yapılacağı çalışma, 30 Ağustos 2024 tarihine kadar tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulacak.

İl Trafik Komisyonunda da görüşülerek karara bağlanan çalışmanın tamamlanmasıyla şehir merkezinin daha renkli ve güzel bir görünüme kavuşması hedefleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'teki Eski Belediye Kavşağı'nda Yeni Heykel ve Trafik Düzenlemesi - Son Dakika

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