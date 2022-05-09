Bilecik, Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirleri arasında 28'inci sırada - Son Dakika
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Bilecik, Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirleri arasında 28'inci sırada

09.05.2022 17:12
Bilecik, Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirleri arasında 28'inci sırada

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada Bilecik, Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirleri arasında 28'inci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada Bilecik, Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirleri arasında 28'inci sırada yer aldı.

TÜİK, Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirlerini sıralamasında ortalama yaşam süresi 78 olarak belirlenirken kadınlarda 80,7, erkeklerde ise 75,3 olarak açıklandı. Bilecik'te ise kadınların ortalama yaşam ömrü 80,6, erkeklerin 74,8, genel toplam ise, 77.7 olarak kayıtlara geçti. Bilecik bu verilerle 81 il arasında en uzun yaşayan 28'inci sırada yer aldı.

Yaşam ömrünün en uzun olduğu ile Tunceli olurken en kısa il ise Kilis oldu. - BİLECİK

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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik, Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirleri arasında 28'inci sırada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik, Türkiye'nin en uzun yaşayan şehirleri arasında 28'inci sırada - Son Dakika
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