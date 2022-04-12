Bilecikli sporcu milli takımda - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecikli sporcu milli takımda

12.04.2022 10:15
Bilecikli sporcu milli takımda

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular aldıkları başarılı sonuçlarla dikkat çekti.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Dart Şampiyonası'nda Bilecikli sporcular aldıkları başarılı sonuçlarla dikkat çekti.

Düzenlenen şampiyondan madalyalarla dönen Bilecikli sporcular, göz doldurdu. Alınan başarılar hakkında konuşan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) İl Temsilcisi İsmail Torunlar, "Erkekler kategorisinin ilk gününde milli sporcu Mustafa Kılıçkaya Türkiye 2'incisi olarak müsabakayı tamamladı. İkinci gün genç erkekler kategorisinde final maçı oynayan milli sporcularımızdan Mustafa Kılıçkaya 1'inci Özcan Karagöz ise 2'inci olarak turnuvayı tamamladılar. Müsabakalar sonucunda milli takım sporcumuz Mustafa Kılıçkaya aldığı puanlarla Türkiye genel sıralamasında 1'inci olarak yer aldı ve 11- 17 Haziran 2022 tarihleri arasında İspanya'nın Benidorm şehrinde yapılacak olan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonasında ülkemizi milli forma ile tekrar temsil etmeye hak kazandı. Kendisini ve antrenörünü tebrik ediyor, katılacağı şampiyonada başarılar diliyoruz" dedi. - BİLECİK

Bilecikli sporcu milli takımda
Bilecikli sporcu milli takımda
Bilecikli sporcu milli takımda

YORUMLAR
500
Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'nın mezarına arkadaşlarından duygulandıran mektup Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'nın mezarına arkadaşlarından duygulandıran mektup Yürüyemezsin' denilen Tarık, 2,5 ayda ayağa kalkıp halterde Türkiye 2'ncisi oldu Yürüyemezsin' denilen Tarık, 2,5 ayda ayağa kalkıp halterde Türkiye 2'ncisi oldu

Antalya, Türkiye, Kemer, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecikli sporcu milli takımda - Son Dakika


Son Dakika
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:49 Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:18:02. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecikli sporcu milli takımda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement