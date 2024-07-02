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Bingöl'de bitkin halde bulunan atmaca tedavi altına alındı

BİNGÖL - Bingöl'de bitkin bir halde doğada bulunan yavru atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesince tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında bir vatandaş tarafından bitkin halde yavru atmaca bulundu. Duyarlı vatandaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi. İlçeden yavru atmacayı alan ekipler, atmacayı tedavi altına aldı. Atmacayı besleyen ekipler, birkaç gün içinde hayvanı yeniden doğaya salacak.