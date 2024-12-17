Bingöl\'de Rekor Yol Çalışması

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Rekorla dolu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Bingöl İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, "Yaklaşık 600 kilometre yol çalışması yaparak köy yollarımızı güvenli ve konforlu bir hale getirdik. Bu yatırımlarda hepinizin emeği çok büyük" dedi.

Bingöl'de 2024 yılı yol yapım sezonunun kapanmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, kurum çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. 2024 yılını değerlendiren Üçgül, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

2025 yılında da çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirten Üçgül, "Rekorla dolu bir sezonu geride bıraktık. Yaklaşık 600 kilometre yol çalışması yaparak köy yollarımızı güvenli ve konforlu bir hale getirdik. Bu yatırımlarda hepinizin emeği çok büyük. Ben hepinize Bingöllü vatandaşlar adına teşekkür ederim. 2025 yılında da yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Yatırımlardaki başarının temelinde ekip işi olduğunu vurgulayan Üçgül, " Son birkaç yıldır kırdığımız rekorlar sadece bir kişinin değil tüm ekibin. O yüzden mesai merhumu gözetmeden çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kahvaltı sonrası kurum çalışanları Üçgül'e teşekkür etti. Kahvaltıya Üçgül'ün yanı sıra Elazığ 2'nolu YOL-İŞ Şube Başkanı Vahdettin Erten, Genel Sekreter Yardımcısı Coşkun Bingöl ve TÜRK-İŞ İl Temsilcisi Şeyhmus Altunbay katıldı. - ELAZIĞ