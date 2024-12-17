Bingöl'de Rekor Yol Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bingöl'de Rekor Yol Çalışması

Bingöl\'de Rekor Yol Çalışması

Bingöl İl Özel İdaresi, 600 km yolu güvenli hale getirerek başarılı bir sezonu geride bıraktı.

17.12.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekorla dolu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Bingöl İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, "Yaklaşık 600 kilometre yol çalışması yaparak köy yollarımızı güvenli ve konforlu bir hale getirdik. Bu yatırımlarda hepinizin emeği çok büyük" dedi.

Bingöl'de 2024 yılı yol yapım sezonunun kapanmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, kurum çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. 2024 yılını değerlendiren Üçgül, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

2025 yılında da çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirten Üçgül, "Rekorla dolu bir sezonu geride bıraktık. Yaklaşık 600 kilometre yol çalışması yaparak köy yollarımızı güvenli ve konforlu bir hale getirdik. Bu yatırımlarda hepinizin emeği çok büyük. Ben hepinize Bingöllü vatandaşlar adına teşekkür ederim. 2025 yılında da yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Yatırımlardaki başarının temelinde ekip işi olduğunu vurgulayan Üçgül, " Son birkaç yıldır kırdığımız rekorlar sadece bir kişinin değil tüm ekibin. O yüzden mesai merhumu gözetmeden çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kahvaltı sonrası kurum çalışanları Üçgül'e teşekkür etti. Kahvaltıya Üçgül'ün yanı sıra Elazığ 2'nolu YOL-İŞ Şube Başkanı Vahdettin Erten, Genel Sekreter Yardımcısı Coşkun Bingöl ve TÜRK-İŞ İl Temsilcisi Şeyhmus Altunbay katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bingöl, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'de Rekor Yol Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:30 Özgür Özel’in Esad çıkışları oyları eritti İşte son anketten çıkan sonuç Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
21:13 Ömer Çelik, Esad’ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı Ömer Çelik, Esad'ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı
21:11 Ünlü iş insanı Bebek’teki yalısında ölü bulundu Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
20:52 Netanyahu bir kez daha Suriye’ye gitti, Savunma Bakanı’nın verdiği mesaj dikkat çekti Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
09:41 ’’Bu gol şampiyonluğun habercisi mi’’ sorusuna Erden Timur’dan tek kelimelik yanıt ''Bu gol şampiyonluğun habercisi mi?'' sorusuna Erden Timur'dan tek kelimelik yanıt
09:38 AFAD, Sednaya Hapishanesi’nde arama kurtarma çalışması başlattı AFAD, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışması başlattı
09:38 Moskova’daki patlamada Putin’in üst düzey komutanı hayatını kaybetti Moskova'daki patlamada Putin'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti
09:29 Osimhen ve Nwakaeme’den maçın önüne geçen hareket Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
09:17 Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi
09:11 Maçı kazanan Galatasaray’dan TFF’ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler
08:43 Top çıktı mı, çıkmadı mı İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
08:21 ABD: Oldukça zor bir konu olan PKKYPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 22:02:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de Rekor Yol Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.