Bingöl'de Vali Yardımcıları ve Kaymakamların Görev Yerleri Değişti - Son Dakika
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Yerel

Bingöl'de Vali Yardımcıları ve Kaymakamların Görev Yerleri Değişti

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile birlikte Bingöl'de 2 vali yardımcısı ve 2 kaymakamın görev yerleri değiştirildi. Yayladere Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Çanakkale Yenice Kaymakamı olarak atandı. Yedisu Kaymakamı Furkan Başar ise Batman Sason Kaymakamı olarak görevlendirildi. Bingöl Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, Gümüşhane Vali Yardımcısı olarak atandı. Diğer bir Vali Yardımcısı Engin Tok ise Çorum Alaca Kaymakamı olarak görev yapacak. Bingöl Vali Yardımcılığına Erzurum Olur Kaymakamı Fahri Onay ve Erzurum Otlu Kaymakamı İbrahim Gökmen atandı. Eskişehir Alpu Kaymakamı Metin Baskın, Yedisu Kaymakamı olarak görevlendirildi. Çorum Uğurludağ Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı ise Yayladere Kaymakamlığına atandı.

02.07.2024 11:45
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Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile birlikte Bingöl'de 2 vali yardımcısı ve 2 kaymakamın görev yerleri değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 302 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Bu çerçevede Yayladere Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Çanakkale Yenice Kaymakamı olarak, Yedisu Kaymakamı Furkan Başar ise Batman Sason Kaymakamı olarak atandı.

Yine Bingöl Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, Gümüşhane Vali Yardımcısı olarak, diğer bir Vali Yardımcısı Engin Tok ise Çorum Alaca Kaymakamı olarak atandı. Bingöl Vali Yardımcılığına Erzurum Olur Kaymakamı Fahri Onay ve Erzurum Otlu Kaymakamı İbrahim Gökmen atandı.

Eskişehir Alpu Kaymakamı Metin Baskın, Yedisu Kaymakamı olarak, Çorum Uğurludağ Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı ise Yayladere Kaymakamlığına atandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bingöl'de Vali Yardımcıları ve Kaymakamların Görev Yerleri Değişti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de Vali Yardımcıları ve Kaymakamların Görev Yerleri Değişti - Son Dakika
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