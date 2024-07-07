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- Binlerce Bolulu meydanları doldurdu

BOLU - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında A Milli Takım'ın Hollanda karşısında mücadelesine binlerce Bolulu tek yürek olarak destek verdi.

EURO 2024'te çeyrek final maçına çıkan Türkiye A Milli Futbol takımı Hollanda ile karşı karşıya geldi. Bolu Valiliği önünde Bolu Belediyesi tarafından dev ekran kuruldu. Binlerce taraftar meydanı doldurarak millilere destek verdi. Ayrıca Mudurnu ilçesinde de vatandaşlar Atatürk Anıtı önüne kurulan ekranda milli maçın heyecanını yaşadı.