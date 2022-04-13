"Bir Sınıf Bir Koli" Projesi ile iyilik kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

"Bir Sınıf Bir Koli" Projesi ile iyilik kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor

13.04.2022 00:58
"Bir Sınıf Bir Koli" Projesi ile iyilik kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor

Ağrı'da hayata geçirilen "Bir Sınıf Bir Koli" projesi çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Ağrı'da hayata geçirilen "Bir Sınıf Bir Koli" projesi çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Ağrı Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Bir Sınıf Bir Koli" projesi çerçevesinde Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulunda program düzenlendi. Proje bağlamında il merkezi ve tüm ilçelerde ki okullara boş koliler bırakıldı. Öğrenci, öğretmen ve velilerin, evlerinden getirdikleri gıda ürünleriyle doldurulan koliler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi ile gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Proje ile 2 bin 600 yardım kolisi bir ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler ile dolduruldu.

Programda konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Devletin, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yöneticilerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara normal zamanlarda da Ramazan ayında da çeşitli şekillerde yardımda bulunduğunu, hayata geçirilen bu projede çocukların da bu yardım kervanına katılmalarının ve erken yaşlarda dayanışmanın önemini anlamalarının amaçlandığını belirterek, "Dayanışmaya çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde çocuklarımızı bu duygulara ve değerlerimize yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen çok anlamlı ve kıymetli bir proje dolayısıyla bir aradayız. Proje ile ilimiz genelinde halihazırda oluşturulan 2 bin 610 yardım kolisinin Ramazan ayının sonuna kadar 3 bin 500'e ulaşılması bekleniyor. Başından beri destekçisi olduğumuz projeyi uygulayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Ağrı Şubesi yetkilileri nezdinde tüm personele ve gönüllülere teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Programa Vali Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ve öğretmenler katıldı. - AĞRI

YORUMLAR
500
Türk Kızılaydan Yemen'de 700 kişiye iftar verdi Türk Kızılaydan Yemen'de 700 kişiye iftar verdi Türk Kızılay, Somali'de yüzlerce aileye ramazan yardımı ulaştırdı Türk Kızılay, Somali'de yüzlerce aileye ramazan yardımı ulaştırdı

milli eğitim bakanlığı, Ağrı Valiliği, Kızılay, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Bir Sınıf Bir Koli' Projesi ile iyilik kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Fenerbahçe, Löw defterini kapattı! Takımın başına iki hocadan biri geçecek
00:40 Real Madrid-Chelsea çeyrek finali nefes kesti!
00:26 e-Devlet ve e-Nabız'ın hacklendiği iddia edildi!
00:05 İBB Sözcüsü Murat Ongun: Gönlümde yatan aday Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu
23:57 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Villarreal yarı finalde
23:40 Ukraynalı müzakereci David Arakhamia: Ukrayna tarafı İstanbul mutabakatına bağlı ve tutumunu değiştirmedi
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
22:55 Zelenski, Rus yanlısı Ukraynalı siyasetçi Viktor Medvedçuk'un yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
22:42 Polisten HDP'li milletvekiline tepki: Bana şerefsiz diyemezsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 01:06:59. #1.13#
SON DAKİKA: "Bir Sınıf Bir Koli" Projesi ile iyilik kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement