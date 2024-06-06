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Bitlis Eren Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

Mezun olan öğrenciler Filistin bayrağı ile kortej yürüyüşü yaptılar

BİTLİS - Bitlis Eren Üniversitesi 2023-2024 Akademik yılında mezun olan 2 bin 390 öğrenci için mezuniyet programı düzenledi.

Rahva yerleşkesindeki stadyumda düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından kortej yürüyüşü yapan öğrenciler Türk ve Filistin bayrağı açtılar.

Yürüyüşün ardından BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ın konuşması ile devam etti. Prof. Dr. Necmettin Elmastaş Filistin'de yaşanan acıyı ve zulmü kınayarak, yaşanan katliamları bir an önce sona ermesini diledi.

Elmastaş, Bitlis Eren Üniversitesi'nin kurulduğu günden bugüne kadar 24 bini aşkın mezun verdiğini, bu yıl da 2 bin üç yüz doksan öğrenciyi daha mezun verdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu yıl ilk defa öğrenci alacak 3 programımız var. BESYO Bünyesinde Antrenörlük Eğitimi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İktisat ve İşletme bölümleri. OSB MYO bünyesinde Kaynak Teknolojisi ve Giyim Teknolojisi programları açıldı. Bu yıl içerisinde Turizm Fakültesi'ni kurmayı planlıyoruz. Üniversitemizi sağlık alanında da güçlendirmek istiyoruz. Bu bağlamda Tıp Fakültesi en önemli hedefimizdir. Üniversitemiz, 2023 yılında kayda değer bir atılım gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza atmıştır. Bitlis Eren Üniversitesi, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında Turizm Alanında İhtisas Üniversitesi statüsünü kazanmıştır. Bu önemli dönüm noktası ile birlikte, Eren Üniversitesi, Bitlis ve çevresinde bölgesel kalkınmanın lokomotifi haline gelmeyi kendine misyon edinmiştir. Turizm sektöründe uzmanlaşarak, Bitlis'in ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Eğitim kalitemizi ve araştırma kapasitemizi sürekli artırarak, bölgesel kalkınmaya öncülük etmeye devam edeceğiz."

Elmastaş mezun olan öğrencilere seslenerek, "Aldığınız diplomalarla yetinmeyin. Sürekli kendinizi geliştirin. Önünüze gelen fırsatları iyi değerlendirin. Yenilikleri takip edin, sosyalleşin, meslek gruplarıyla bağınızı güçlendirin ve sürekli okumaya gayret edin. ya sevdiğiniz işi yapın ya da yaptığınız işi sevin. Gelecekten korkmayın. Zorluklarla mücadele etme gücünüzü asla kaybetmeyin. Sizi, siz yapan değerlere sahip çıkın. Başarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyorum. Bundan sonraki yaşamınızda hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu mezun olan öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi. Karaömeroğlu yaptığı konuşmasında belirterek şunları söyledi:

"Bugün mezuniyet coşkusu yaşayan sevgili gençler, olduğunuz her yerde hiçbir ayrım gözetmeden herkesi aynı sevgiyle, aynı insani duygularla kucaklamalısınız. Ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, değişmesine ve medeniyet hedeflerine kararlı adımlarla ulaşmasına katkı sağlayacaksınız. Bu ülkenin sizden çok fazla beklentisi olduğunu unutmamalısınız. Sizlere güvenimiz tamdır. Eren ailesinin destekleriyle kurulan ve büyüyen Bitlis Eren Üniversitesi henüz genç bir üniversite olmasına rağmen gerek akademik, gerekse bilime katkı sağlayacak onlarca çalışmayla kendisini ispat etmiş; durağan değil, gelişimini sürdüren, bilgi üreten önemli bir eğitim yuvası haline gelmiştir. Bu bağlamda bizlerin, üzerinde yaşadığımız bu topraklara, bizden hizmet isteyen ve yardım eli bekleyen coğrafyamıza derman olmak gibi bir mecburiyetimiz vardır. Bugün dünya, çok büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşıyor. Bizim bu süreçten geri kalmamız düşünülemez. Üzerinde bulunduğumuz coğrafyada bu millet için dua eden milyonlarca insanımız var. Biz de kendimize güvenmeliyiz. Çünkü biz, bir cihan imparatorluğunun üzerinde kurulmuş Cumhuriyetin sorumlu birer vatandaşlarıyız. Bu ülkenin, bu aziz milletin önemli hayalleri ve hedefleri var. Onun için çok ama çok çalışmak zorundayız. Üniversiteden mezun olacak siz gençlerinde bu bilinçle gayret edeceğinden şüphemiz yoktur. Sizlerin üzerinde büyük emeği olan öğretim üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Aldığınız eğitimlerin gelecek yaşantınızda sizlere nice başarılar katmasını diliyorum. Mezuniyetiniz hayırlı olsun. Hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum."

Konuşmaların ardından mezun öğrencilerin anı belgeleri katılan protokol üyeleri tarafından verildi. Mezuniyet töreni öğrencilerin kep atması ve konser programı ile sona erdi.

Törene Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Belediye Başkan Vekili Çiğdem Ula, AK Parti İl Başkanı Av. Kadir Köstekçi, öğretim üyeleri, kurum amirleri, Belediye Başkanları, STK temsilcileri ve öğrenci velileri katıldılar.