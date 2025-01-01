Bitlis'te Asayiş Değerlendirmesi

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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya üç aylık asayiş olaylarını değerlendirdi

BİTLİS - Bitlis Valisi Ahmet Karakaya; ekim, kasım ve aralık aylarında il genelinde meydana gelen asayiş olaylarını değerlendirdi.

Vali Karakaya; emniyet, jandarma ve güvenlik korucu olmak üzere kentin güvenliğini 9 bin güvenlik gücü ile sağladıklarını belirtti. Karakaya, "Yüzyıllar boyu farklı medeniyetlerin kucaklaşma noktası olan İlimiz, huzurun ve güvenliğin tesis edildiği bir kent haline gelmiştir. Kadim şehir Bitlis'imizin güvenlik ve asayişine yönelik yapılan çalışmalar hakkında siz değerli hemşerilerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Önceki dönemlerde olduğu gibi, bizler göreve başladığımız 3 aylık süreçte de Bitlisli hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye'nin ve Bitlis'in huzur ve güveni için asayişten, terörle mücadeleye, göçmen kaçakçılığından, narkotik suçlara kadar her konuda kolluk güçlerimiz ve istihbarat birimlerimizle mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İlimizin güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin çalışmaları ve elde edilen verileri kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Emniyet teşkilatı, Jandarma, güvenlik korucuları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde olmak üzere yaklaşık 9 bin personelimizle 360 bin 946 hemşehrimizin ve şehrimize gelen misafirlerimizin huzur ve güvenliği için çalışıyoruz" dedi.

"Yurt içinde ve yurt dışında güvenlik güçlerimiz tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla bitme noktasına gelen terör örgütleri ile güçlü mücadele ilimizde de büyük bir kararlılıkla devam etmektedir" diyen Vali Karakaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Başta PKK, FETÖ ve DAEŞ olmak üzere ülkemizin bütünlüğüne milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden terör örgütlerine yönelik olarak son üç ayda ilimiz genelinde 272 terör operasyonu icra edilmiştir, DAEŞ terör örgütüne yönelik 4 şahıs, PKK terör örgütüne yönelik 67 şahıs, FETÖ terör örgütüne yönelik 7 şahıs olmak üzere toplamda 78 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 3 şahıs tutuklanmış, 22 şahsa adli kontrol tedbirleri uygulanmıştır. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet roketatar silahı, 3 adet ruhsatsız tabancı, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet roketatar mühimmatı, silahlara ait 4.045 adet fişek, 3 adet el bombası, EYP düzenekleri, örgütsel fotoğraflar, havai fişekler, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirilmiştir. Bitlis'te huzurun ve güvenliğin sağlanması için var gücümüzle, kolluk kuvvetlerimizle rehavete kapılmadan, çalışmaya devam edeceğiz."

Son üç ayda düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı olaylarına da değinen Vali Karalaya, "Organizatörlerine yönelik 109 operasyon yapılmış. Bu operasyonlar sonucunda toplam 281 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz koordinesinde sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmişlerdir. Ayrıca göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan 57 organizatör ise adli makamlara teslim edilmiştir. Düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığıyla olan mücadelemiz duraksamadan devam edecektir" dedi.

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi korumak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, kullanan, taşıyan ve bulunduran kişilere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" diyen Karakaya, "İlimizde son üç ay içerisinde; 309 uyuşturucu operasyonu yapılmış, icra edilen bu operasyonlar sonucunda 335 şüpheliden 31'i tutuklanmış, yapılan operasyonlar neticesinde 253 kilo 527 gram metamfetamin, 729 gram esrar, 173 kök Hint keneviri, 93 gram kokain, 33 gram bonzai, 15 gram Afyon sakızı, 8 adet ecstasy ve 984 adet sentetik ecza hapı ele geçirilmiştir. Ayrıca ilimiz genelinde bulunan 88 metruk yapının kontrolü sağlanmıştır. Bu kapsamda vatandaşlarımızın uyuşturucu madde satan, kullanan veya herhangi şüpheli bir durum gördüklerinde 112 acil çağrı merkezi ve İçişleri Bakanlığımız tarafından geliştirilen 'UYUMA' aplikasyonu üzerinden uyuşturucu ile mücadelede bizlere destek olmasını bekliyoruz. Ayrıca, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapmış olduğumuz bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimizle En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında 133 etkinlik yapılmış, 2.453 anne ve anne adayına ulaşılmış, Narko Nokta faaliyetleri kapsamında 3 bin 384 vatandaşımıza ulaşılmıştır. Son üç ayda ilimiz genelinde çocuk müstehcenliği suçu kapsamında 8 operasyon icra edilmiş, 1 şahıs tutuklanmış, açık kaynak araştırmaları kapsamında; Terör Örgütü Propagandası Yapmak Suçu ile ilgili olarak 15 rapor tanzim edilerek ilgili birim ve cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmiştir. Siberay faaliyetleri kapsamında dijital bağımlılık, siber zorbalık, sosyal mühendislik ve yasadışı bahis konularında 30 bin 577 kişiye eğitim verilmiştir" şeklinde konuştu.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, il genelinde son üç ay içerisinde 57 kaçakçılık operasyonu icra edildiğini ve bu operasyonlar kapsamında yakalanan 67 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldığını belirterek, "Yapılan operasyonlarda 8 bin 172 paket gümrük kaçağı sigara, 405 kg tütün, 486 bin 186 adet makaron, 1.070 litre kaçak akaryakıt, 34 adet gümrük kaçağı cep telefonu, bin 367 adet emtia, 22 litre gümrük kaçağı içkiye el konulmuştur. Son üç ayda; mali suçlarda 27 operasyon icra edilmiş olup, bu operasyonlarda da 36 şüpheli yakalanmıştır. İlimiz genelinde Ekim, Kasım ve Aralık aylarında; 2 bin 500 asayiş olayı meydana gelmiştir. Asayiş olayları aydınlatma oranında 2023 yılında aydınlatılma oranı yüzde 94 iken, 2024 yılında yüzde 96 oranına yükselmiştir. Malvarlığına Karşı İşlenen suçlarda aydınlatma oranında 2023 yılında yüzde 78 iken, 2024 yılında ise yüzde 87 aydınlatma oranına ulaştık. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranında 2023 yılı yüzde 97 iken, 2024 yılında ise yüzde 98 oranına ulaşmış bulunuyoruz. Mal varlığına karşı suçta evden hırsızlık, işyeri ve kurumdan hırsızlık, olaylarında 2023 yılında 108 olay gerçekleşmişken 2024 yılında ise yüzde 48 azalarak 56 olaya inmiş bulunmaktayız. Biz inşallah bunu daha da aşağılara çekmek için ekiplerimizle birlikte elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Mevcut durum analizinden de anlaşıldığı üzere güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları neticesinde genel asayiş konusunda ilimizin suç oranları düşük seviyelerde seyretmektedir. İlimiz genelinde son üç ay içerisinde, 1 milyon 429 bin 362 şahıs sorgulanmış, 246 umuma açık işyerinin kontrol ve denetimleri yapılmış ve 1 milyon 539 bin 312 araç sorgulanmıştır. Yapılan bu denetim ve sorgulamalar neticesinde 876 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 158'i tutuklanarak Bitlis Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Son üç ay içerisinde yapılan trafik uygulamalarında; 134 bin 483 araç kontrol edilmiş 20 bin 528 araç ve araç sürücüsüne trafikte kurallara uymadıkları için idari para cezası uygulanmış ve bin 74 araç trafikten men edilmiştir. İlimiz genelinde son üç ay içerisinde; 391 trafik kazası meydana gelmiş, meydana gelen bu trafik kazalarında maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 226 vatandaşımız da yaralanmıştır. Değerli vatandaşlarımızdan isteğimiz trafik kurallarına uyalım, hız yapmayalım hiçbir şey canımızdan daha değerli değildir. İlimizde kış şartlarının başlamasıyla valiliğimiz koordinesinde tüm kamu kurum kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın kış mevsiminin olumsuz etkilerinden en az şekilde etkilenmesi için gece gündüz çalışmaktayız. Araçlarımızda kar lastiği olmadan yola çıkmayalım, vatandaşlarımızın saçaklarda oluşan buz sarkıtlarına ve düşmesi muhtemel olan kar birikintilerine karşı dikkatli olmaları son derece önemlidir. Öğrencilerimize trafik güvenliği eğitimleri kapsamında yaya geçidi, emniyet kemeri takma, güvenli oyun alanları gibi birçok konuda 99 okulda 6 bin 739 öğrencimize eğitim verilmiştir. İlimizde 177 aile içi şiddet olayı meydana gelmiş, bu olaylar karşısında 55 şahsa önleyici tedbirler alınmıştır. Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri tarafından, çocuk ve gençlerimizin daha güvenli ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak açısından okul müdürleri ile her hafta bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Polis sorumluluk bölgelerinde 192 ekibimiz, Jandarma sorumluluk bölgesinde 204 ekibimiz okul giriş ve çıkışlarında görevlendirilmiş, öğrencilerimize güvenli eğitim ortamı sağlanmak için okul müdürlerimizle iş birliği yapmaktadır. Yine son üç ay içerisinde 1.045 okul çevresinde, 788 umuma açık alanda ve 855 servis aracında denetimler yapılmış olup, bu kapsamda 7 bin 498 şahıs sorgulanmıştır. Son üç ay içerisinde Van Gölü'nde 741 saat seyir icra edilmiş, icra edilen görev süresince 84 adet tekne kontrol edilerek toplam 38 tekneye yasal işlem uygulanmıştır. Su Ürünleri Kanuna Muhalefet suçundan 4 şahsa toplamda 83 bin 507 TL idari para cezası uygulanmış, 1619 şahsın sorgulaması yapılarak aranma kaydı bulunan 3 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığımız Mavi Vatanımızın dört bir yanında olduğu gibi Van Gölü'nde de huzuru ve güveni tesis etmek için canla başla çalışmalarını sürdürmektedir. 2025 yılını karşıladığımız bugünde vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu ve güvenli girebilmeleri için emniyet ve jandarma birimlerimiz 315 ekip ve bin 892 personel ile gerekli güvenlik önlemlerini almışlardır. Hiçbirimiz unutmamalıyız ki; Bitlis'in güvenliği her bir Bitlislinin emeği ve katkısıyla pekişmektedir. Bu yüzden, güvenlik güçlerimizle omuz omuza vererek, huzurumuzu ve güvenliğimizi koruma konusundaki kararlılığımız sürecektir. Bu vesileyle şehrimizin güvenliğini tesis etmek için gece gündüz demeden fedakarca çalışan emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatımızın kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Yeni yılın, önceki senelerden çok daha bereketli, sağlık ve afiyet içerisinde geçmesi; güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olması temennisiyle ülkemizin ve Bitlisli hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" dedi.

Düzenlenen asayiş değerlendirmesine İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ile İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu da katıldı.