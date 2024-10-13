Bitlis'te PKK/KCK Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Bitlis'te PKK/KCK Operasyonu: 5 Gözaltı

Bitlis'te düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız tüfekler ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

13.10.2024 00:39
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Bitlis'te PKK/KCK operasyonu

BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında, operasyon düzenlendi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünü destekleyici ve övücü mahiyette paylaşımlar yaptığı tespit edilen Bitlis merkezli Tatvan, Ahlat ve Hizan ilçeleri olmak üzere 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 hedef şahıs gözaltına alınarak, adli işlemlere başlanıldı. Şahısların yapılan ev aramalarında, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te PKK/KCK Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika

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