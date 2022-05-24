BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet Guangzhou'da - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet Guangzhou'da

24.05.2022 10:12
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet Guangzhou'da

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet dün Guangzhou kentinde Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yle bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet dün Guangzhou kentinde Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yle bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, dün Çin'in Guangzhou kentinde temaslarda bulundu. Bachelet Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yle görüştü. Yüksek Komiser Michelle Bachelet'in ziyaretini olumlu karşıladıklarını söyleyen Wang Yi görüşmede ziyaretin karşılıklı anlayışı artıran ve işbirliğini pekiştiren bir yolculuk olmasını beklediklerini dile getirdi. Wang Yi, Çin'in gelişme tarihi ve Çin Komünist Partisi'nin yönetim anlayışı hakkında bilgi verdi.

İnsan hakları konusuna değinen Wang Yi, bu konuyu siyasallaştırma yerine karşılıklı saygı, çifte standart yerine adalet, her ülkenin koşulları ve gelişme aşamasından sapılmadan gerçeklere dayanılması, blok yerine açıklık ve hoşgörü ilkelerinde ısrar edilmesi gerektiğini vurguladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Çin'in ekonomik ve toplumsal gelişme ve insan haklarını korumada elde ettiği başarıları tebrik ettiklerini, Çin ziyareti vesilesiyle karşılıklı anlayış ve güveni artırmaya, küresel sorunları birlikte çözmeye ve uluslararası insan hakları davasını ortaklaşa ilerletmeye hazır olduklarını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in insan hakları koruma çalışması hakkında bilgi verdi.

Çin öteden beri, yaşama hakkını en önemli konuma koyuyor. Dünya topraklarının yüzde 9'uyla dünya nüfusunun beşte birini besleyen Çin, dünyanın en büyük sosyal güvence sistemi ve ulusal sağlık ağını tesis etmiştir. COVID-19 salgınının meydana gelmesinden bu yana, Çin hükümeti nsanları ve yaşamı öncelemek konusunda ısrar ediyor.

Gelişme hakkını öncelikli bir konu olarak algılayan Çin hükümeti, mutlak yoksulluk sorununu çözdü, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde yer alan yoksulluğu azaltma hedefini 10 yıl önce gerçekleştirdi. 1,4 milyar Çin nüfusu, kapsamlı orta hali refah dönemine girdi.

Vatandaşların yasal haklarını korumayı temel görevlerinden biri olarak gören Çin hükümeti, insan hakları eylem planını uyguladı. Tam süreçli demokrasi geliştiriliyor. Etnik azınlık grupların haklarını korumaya özen gösteriliyor. Toplu şekilde yaşadıkları bölgelere merkezi hükümetten politika desteği ve maddi yardımlar, ayrıca diğer idari bölgelerden de destekler sürdürülüyor. Her etnik grubun eşit şekilde devlet işlerine katılma hakkı güvence altında.

Ayrıca, halkın güvenliğini koruma uzun vadeli bir çalışma olarak yürütülüyor. - PEKİN

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Guangzhou, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet Guangzhou'da - Son Dakika


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