Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Afet Eğitimi Aldı

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Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, afet durumlarına karşı vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla Muğla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Müdürlüğü (AFAD) kapsamlı eğitim programına katıldı.

Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde gönüllü belediye personellerinden oluşan 34 kişilik hafif düzey arama kurtarma ekibi, afetlere müdahale etmek amacıyla toplamda altı gün süren teorik ve uygulama eğitimi aldı. Bahse konu eğitim Muğla AFAD İl Müdürlüğünde görevli Muğla STK/ Gönüllü İl Koordinatörü Derya Karakoç ile AFAD eğitmenleri Fatih Kutlu ve Necati Zeybekoğlu tarafından verildi. Ekip üyelerine en son teknoloji ve yöntemleri kullanarak enkaz altında kalan kişileri bulmak ve güvenli bir şekilde kurtarmak için gerekli becerileri kazanmaya yönelik eğitim verildi. Ekipler ayrıca yaralılara ilk müdahale ile hayati önem taşıyan müdahaleleri gerçekleştirmek için pratik eğitimlere katıldı.

Afet durumlarında etkili bir koordinasyon sağlamak ve iletişim kurmak için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmanın da amaçlandığı eğitim programlarında belediye ekipleri, arama kurtarma araç ve gereçlerinin kullanımı ile ilgili de bilgiler aldı.

"Depremde Arama ve Kurtarma" teorik eğitimi ile eğitim parkurunda uygulama eğitimi alan ekipler hem kendi bölgelerinde hem de diğer bölgelerde meydana gelebilecek afetlerde görev alarak can kayıplarını en aza indirmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışacak.

Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürü Kenan Apaydın, "Afet İşleri Müdürlüğü olarak belediye bünyesindeki tamamı gönüllülerden oluşan hafif düzey arama kurtarma ekibimizi oluşturduk. Muğla sınırları içerisinde Arama-Kurtarma kapsamında akredite bir belediye bulunmuyor. Bizde bu konuda öncü belediye olmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte akreditasyon sürecini tamamlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA