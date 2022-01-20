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Bodrum buz tuttu... Su birikintileri dondu - Son Dakika

Bodrum buz tuttu... Su birikintileri dondu

20.01.2022 21:22

Bodrum buz tuttu.

Bodrum buz tuttu... Su birikintileri dondu

MUĞLA Yılın en soğuk günlerinden birini yaşayan Muğla'nın Bodrum ilçesinde sıcaklık 0 derecenin altına düştü, su birikintileri buz tuttu.

Yurdun büyük bölümü kara kışa teslim olurken Akdeniz ikliminin hakim olduğu Bodrum'da da soğuk hava etkili oluyor. En yüksek hava sıcaklığının 8-9 dereceye çıktığı ilçede gece yarısından sonra hava sıcaklığı 0 derecenin altına düştü.

Don olayının nadir görüldüğü ilçede su birikintileri buz tuttu. Sabah evlerinden araçlarının camlarını buzla kaplı olduğunu gören Bodrumlular, alışık olmadıkları bu manzara karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. İlçenin kırsal mahallelerinde de musluklardan sızan suların buz tuttuğu öğrenildi.

Bodrum'da bugün akşam saatlerinde rüzgar, güney yönlerden esmeye başlayacak, hava sıcaklığı birkaç derece yükselecek. Cuma ve Cumartesi günü ilçede aralıklarla yağmur beleniyor.

Bodrum buz tuttu... Su birikintileri dondu
Bodrum buz tuttu... Su birikintileri dondu
Bodrum buz tuttu... Su birikintileri dondu

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Akdeniz, Bodrum, Muğla, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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