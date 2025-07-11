Bodrum\'da Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen plan doğrultusunda Gündoğan, Kızılağaç, Küçükbük, Çiftlik ve Geriş mahallelerinde bütüncül asfalt çalışması gerçekleştirirken diğer yandan ilçe genelinde asfalt yama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; Kızılağaç Mahallesinde Midilli Sokak bütüncül olarak, Danacılar Sokakta ise kısmi olarak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Gündoğan Mahallesinde ise içme suyu hattında meydana gelen patlakların MUSKİ ekiplerince yenilenmesinin ardından, Aşık Veysel Caddesinde finişer ile sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Çiftlik Mahallesi Yanıklar ve Deliağa sokaklarında yine MUSKİ ekipleri tarafından su hatlarının yenilenmesinin ardından finişer ile sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Geriş Mahallesi Çoban Sokak ile Küçükbük Mahallesi genelinde yapılan asfalt çalışmalarında da son olarak 639. Sokakta asfalt çalışması yapıldı.

Çalışmaları yerinde takip eden mahalle muhtarları ile bölge sakinleri Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt çalışmalarına belirlenen plan doğrultusunda devam edecek. - MUĞLA