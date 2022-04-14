Bodrum'da binlerce kişi aynı sofrada buluştu - Son Dakika
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Bodrum'da binlerce kişi aynı sofrada buluştu

14.04.2022 11:40
Bodrum'da binlerce kişi aynı sofrada buluştu

Bodrum Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl organize edilen iftar programı Çırkan Mahallesi'nde gerçekleştirilirken, binlerce kişi aynı sofraya oturarak oruçlarını açtı.

Bodrum Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl organize edilen iftar programı Çırkan Mahallesi'nde gerçekleştirilirken, binlerce kişi aynı sofraya oturarak oruçlarını açtı.

2 yıldır pandemi sebebiyle ara verilen mahalle iftarları bu yıl yeniden başladı. Çırkan Mahallesi Pazar Yeri'nde yapılan iftar organizasyonunda, mahalle sakinleri aynı sofralarda buluşarak oruçlarını açtı. Yoğun bir katılımın olduğu iftar programına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile başkan yardımcıları, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, meclis üyeleri, mahalle muhtarları katıldı.

Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programından duydukları memnuniyeti aktaran vatandaşlar Bodrum Belediyesi'ne bu program için teşekkür ettiler. Başkan Aras sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularının yaşandığı bu kutsal ayda, iftar davetine katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

İftar programı 16 Nisanda İslamhaneleri Mahallesi'nde devam edecek. - MUĞLA

Bodrum'da binlerce kişi aynı sofrada buluştu

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Aras, Bodrum, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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