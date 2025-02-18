Bodrum'da Deprem Paneli Düzenleniyor - Son Dakika
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Bodrum'da Deprem Paneli Düzenleniyor

Bodrum\'da Deprem Paneli Düzenleniyor

Bodrum Belediyesi, 'Ege Denizi Deprem Fırtınası ve Tsunami Senaryoları' konulu deprem paneli düzenleyecek. Panelde uzman isimler, bölgedeki deprem ve tsunami risklerini değerlendirecek.

18.02.2025 12:57  Güncelleme: 13:00
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Bodrum Belediyesi tarafından "Ege Denizi Deprem Fırtınası ve Tsunami Senaryoları" konulu Deprem Paneli düzenleniyor.

20 Şubat Perşembe günü saat 13.00'te Herodot Kültür Merkezinde "Ege Denizi Deprem Fırtınası ve Tsunami Senaryoları" konulu Deprem Paneli düzenlenecek. Panelde Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Volkan Bilimci Prof. Dr. Gonca Kuşcu, Uluslararası Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Peyzaj Mimarı ve Şehir Plancısı Prof. Dr. Gülşen Aytaç ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum Temsilcisi Metin Soylu Ege denizindeki deprem fırtınası ve muhtemel tsunami senaryoları ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Deprem fırtınaları ve bunların getireceği tsunami risklerinin konuşulacağı Deprem Panelinde bölgedeki deprem aktivitelerinin sıklığı, büyüklükleri ve tsunami ihtimalleri hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi olarak kenti muhtemel afetlere karşı dirençli hale getirmek için kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleriyle iş birliği içinde çalışmalarına devam ettiklerini belirterek Deprem Paneli ile ilgili şunları söyledi:

"Son günlerde gerek dünya gerekse ülke gündemini meşgul eden muhtemel Ege depremi ve tsunami riskine yönelik ilçe genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda düzenleyeceğimiz deprem panelinde, alanında uzman ve birbirinden kıymetli bilim insanlarıyla bir araya geleceğiz. Panelimiz, yalnızca akademik bir tartışma ortamı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda Bodrum'un geleceğini güvence altına almak için güçlü bir adım olacak. Halka açık olarak gerçekleştireceğimiz panele tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Hep birlikte, bilim ve dayanışmanın gücüyle daha güçlü bir Bodrum inşa edeceğiz." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Deprem Paneli Düzenleniyor - Son Dakika

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